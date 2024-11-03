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«Ахмат» — «Пари НН»: ставка Игоря Семшова на матч 14-го тура чемпионата России

«Ахмат» — «Пари НН»: ставка Игоря Семшова на матч 14-го тура чемпионата России
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Пари НН».

Ставка: победа «Ахмата» за 1.79.

«Матч «Ахмата» с «Пари НН» можно отнести к битве за выживание в РПЛ. Грозненский клуб идёт на 15-м месте, одержав в 13 турах лишь одну победу. К слову, это произошло в предыдущем туре в матче с «Ростовом» (3:2). Ранее у чеченских футболистов было шесть ничейных результатов и шесть поражений.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» идёт на 12-й строчке, пережил смену главного тренера, где на место Саши Илича назначили Виктора Гончаренко. Под его руководством нижегородцы сыграли вничью с «Ростовом» и проиграли «Спартаку» (0:2).

В трёх последних личных встречах «Ахмат» был сильнее «Пари НН». Если учитывать эмоциональный подъём грозненского клуба после первой победы в сезоне, поставим на то, что и в этом матче им удастся выиграть», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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