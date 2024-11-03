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«Факел» — «Химки»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 3 ноября

«Факел» — «Химки»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 3 ноября
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Химки».

Ставка: ничья за 3.28.

«Матч двух команд из нижней части турнирной таблицы. «Факел» не проигрывает уже четыре матча подряд, но за это время случилась только одна победа, в позапрошлом туре над «Ахматом». и это при том, что по ходу матча пришлось дважды отыгрываться, счёт был 1:0 и 2:1 в пользу грозненской команды. В следующем туре команда неожиданно не уступила московскому ЦСКА. «Факел» сделал главное, смог минимизировать опасность у своих ворот и даже периодически убегал в контратаки. Ничья позволила команде остаться вне зоны прямого вылета, но окончательно покинуть зону стыков пока не получается.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Химки» радуют нейтральных болельщиков результативной игрой. «Краснодару» уступили 0:4, без особых шансов как-то изменить ход встречи. Следующий тур — и внезапная победа над «Локомотивом», дубль на свой счет записал Зелимхан Бакаев. Матч последнего тура и вовсе стал голевой феерией. «Химки» вместе с московским «Динамо» на двоих забили семь мячей. В составе подмосковной команды мячи на счету Лукаса Веры, Зелимхана Бакаева и Александра Кутицкого. Даже трёх забитых мячей не хватило для ничьей, москвичи смогли забить четыре раза и вырвали победу — 4:3.

«Факел» и «Химки» соседствуют в турнирной таблице. Команды дважды встречались между собой, оба раза была зафиксирована ничья. Предположу, что и в этот раз может получиться нечто похожее. Ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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