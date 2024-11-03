«Краснодар» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Оренбург» в 14-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.78.

«В заключительном матче тура лидер «Краснодар», одержавший 10 побед подряд, сыграет против последней команды чемпионата «Оренбурга». Так уж получается, что в 14-м туре играют команды с разных полюсов турнирной таблицы: «Краснодар» — первый, «Оренбург» — последний. Где-то когда-то «Краснодар», наверное, оступится. В какой игре это произойдёт? Будет это с «Оренбургом», будет это чуть позже с «Рубином» или это будет с «Химками» — большой вопрос. Может быть, «Краснодар» нигде не оступится.

У «Оренбурга» не сыграет Мансилья по причине дисквалификации. «Краснодар» уже будет знать, как сыграют все его конкуренты по чемпионату. И такие матчи нельзя выиграть без должного настроя. Если всё с этим настроем у «Краснодара» будет в полном порядке, то «Оренбургу», конечно, будет тяжеловато сдержать соперника. Но «Оренбург» может удивить. Да, Мансильи не будет, но у «Оренбурга» быстрая атака, очень хорошо играет Сахархизан на включениях за спину защитникам. И этим можно будет воспользоваться.

Думаю, что «Оренбург» точно забьёт «Краснодару». Он сделает максимум, что может сейчас в атаке. Сколько забьёт — тоже большой вопрос, но, скорее всего, забьёт. Но и Кордоба будет против Переса, Прохина, Хотулёва. Кто бы ни был в центре обороны «Оренбурга», сдержать Кордобу будет очень сложно, тем более когда он вот на таком пике, когда он в таком состоянии. Верю в этом матче в голы. «Обе забьют» как основной прогноз — за 1.78», — приводит слова Генича «РБ Спорт».