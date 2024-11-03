«Краснодар» — «Оренбург»: ставка Игоря Семшова на встречу 14-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Оренбург».

Ставка: победа «Краснодара» в 2 мяча за 3.20.

«Краснодар» демонстрирует сильную игру в атаке и уверенно себя чувствует в обороне. В текущем сезоне клуб уверенно занимает первое место в турнирной таблице, регулярно радуя болельщиков яркими играми.

«Оренбург», в свою очередь, хоть и старается бороться за каждое очко, но сталкивается с трудностями и идёт на 16-м месте. Оборонительная линия у гостей оставляет желать лучшего, и против такой команды, как «Краснодар», ошибки в защите могут стать фатальными. Один из лидеров «быков» Кордоба находится просто в фантастической форме, и сдержать его будет очень непросто.

Помимо этого, из-за перебора жёлтых карточек пропустит матч аргентинский легионер «Оренбурга» Брайан Мансилья.

«Краснодар» уверенно обыграет своего соперника, в два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».