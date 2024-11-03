«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» в 10-м туре АПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.70.

«Убрали тен Хага, и сразу «Манчестер Юнайтед» сыграл ярко, красиво, результативно, как фанаты и ждали. Победили крупно «Лестер» в Кубке лиги, забив пять мячей. Пока новый тренер не пришёл, думаю, футболисты «МЮ» и будут стараться показать своё мастерство в атаке. Почувствовали они свободу, можно в своё удовольствие поиграть. А класс там есть.

«Челси» в этом сезоне нравится, играют интересно. Новый тренер нашёл подход к команде, смог разобраться, кто нужен, кто может подождать шанса на скамейке, кого к составу лучше не подпускать. И «Челси» снова стали опасаться, уважать. Да, в Кубке лиги сейчас проиграли «Ньюкаслу». Но, во-первых, это «Ньюкасл», не самый простой соперник, во-вторых, не стали выставлять основу, приберегли для АПЛ.

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Здесь, я думаю, надо ставить на «обе забьют и тотал больше 2.5». «Челси», в принципе, играет в привлекательный, зрелищный футбол. Но и «Манчестер» в период без нового главного тренера не станет сидеть в обороне, тем более дома, на «Олд Траффорд», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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