«МЮ» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на игру АПЛ 3 ноября

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.04.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в рамках 10-го тура АПЛ. Очень интересная и важная игра для обеих команд, но по разным причинам. Если говорить о «Челси», то он находится на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. И для того, чтобы удерживаться в этой лидирующей группе, конечно, нужно побеждать. Тем более четвёртую и третью позиции занимают команды, которые имеют на очко больше. Плюс «синие» намерены реабилитироваться перед глазами своих болельщиков за поражение и вылет из Кубка лиги от «Ньюкасла».

Ну а в «Манчестер Юнайтед» происходят какие-то непонятные вещи. Сначала говорили о том, что новый тренер Рубен Аморим дебютирует в Кубке лиги, но его на скамейке не оказалось. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Руд ван Нистелрой. Возможно, он и в воскресенье также будет руководить командой. В Кубке была одержана победа над «Лестером», такая уверенная, со счётом 5:2.

Но сейчас в воскресном матче «Манчестер» вряд ли выиграет. Так что я бы здесь рассмотрел два варианта для ставки. Более такой спокойный вариант — это фора (0) на «Челси». Ну а если просто хотите интересно посмотреть матч, то можно поставить на большое количество забитых мячей. К примеру, можно взять тотал больше 3.5 в матче. Поэтому предлагаю тут рассмотреть два варианта таких», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».