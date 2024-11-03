«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: ставка Эльвина Керимова на игру 10-го тура АПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.77.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сойдутся в рамках 10-го тура АПЛ 3 ноября. Это первый матч «красных дьяволов», после официального прихода Рубена Аморима, после перехода его из «Спортинга». Много денег «МЮ» заплатил за тренера, как за полноценного футболиста. «Юнайтед» уже начал жизнь после ухода Эрика тен Хага. Это случилось, наверное, позже, чем хотели многие болельщики «Манчестера». Странно было, почему нидерландца не уволили ещё летом после окончания прошлого сезона, если учитывать проблемы «МЮ».

Сейчас «Ман Юнайтед» 14-й в таблице, а «Челси», например, пятый. «Синих» тоже долгое время критиковали, но мы видим и по игре, и по результатам, что клуб улучшил всё, он может побороться и за топ-4, я думаю, в этом сезоне, почему бы и нет. «Ньюкасл» команду Марески в АПЛ обыграл неделю назад, а потом в Кубке лиги уступил ему же. Но Кубок не так важен для «Челси». Он ещё в Лиге конференций участвует. Понятно, что это турнир, который «Челси» может выиграть, он там, пожалуй, главный фаворит. При этом выступает клуб не основой.

Посмотрим, что придумает Аморим в своей первой игре в «МЮ». Она сразу же получается статусный, соперник большой. Интересно, как подготовится «МЮ». Очень быстро всё, стремительно произошло, ещё несколько дней назад он был тренером «Спортинга», с ним ранее выиграл чемпионат Португалии, забирал внутренние трофеи, выводил команду в Лигу чемпионов. Этот тренер уже давно у всех на слуху, интересный специалист с любопытными идеями, который оказывается в новой для себя среде.

Сложно, конечно, давать прогноз на такой матч, когда у одной из команд новый тренер, непонятно, какой он план выберет. Но я всё-таки допускаю, что Аморим, может быть, в первом матче домашнем не рискнёт, если учитывать уровень соперников, форму своей команды, может он осторожничать. Выберу такую ставку – тотал голов в матче меньше 3.5 с коэффициентом 1.77. Мне кажется, что большого количества голов в этой игре не будет», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».