«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: ничья и обе забьют за 4.20.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» встретятся друг с другом в очередном туре АПЛ. Да, «синие» намного лучше проводят сезон, претендуют на многое в чемпионате сейчас. Но встреча будет проходить на «Олд Траффорд», к тому же «красные дьяволы» сменили тренера. Так что лёгкой игры для приезжего коллектива я тут точно не жду.

Время Эрика тен Хага в «МЮ» подошло к концу. Руководство не выдержало после проигрыша «Вест Хэму» в прошлом туре. Снова один тайм клуб играл отлично, а второй – провалил. Да, снова было спорное судейское решение. Но это была далеко не первая неудача в сезоне. Очень нестабильно выступали «красные дьяволы», и это после полноценного трансферного окна, которое проводилось с учётом желаний нидерландца.

Теперь официально подтверждено, что «Юнайтед» возглавит Рубен Аморим из «Спортинга». Он приедет позже, пока же клубом руководит его знаменитый экс-игрок Руд ван Нистелрой. И с ним манкунианцы уже успели выдать яркий матч с «Лестером» в Кубке лиги – пять голов «Юнайтед» забил, правда, и пропустил дважды. Но в любом случае такую победу фанаты давно ждали.

Ну а «Челси» на неделе проводил тоже матч в рамках Кубка лиги, только с более сильным соперником — «Ньюкаслом». И в этой встрече «синие» потерпели неудачу — 0:2. Но я бы всерьёз это поражение не рассматривал, клуб играл вторым составом. Ранее на выходных они с «сороками» тоже играли, только в АПЛ. И там ситуация была уже совсем другая – уверенные 2:1 в пользу подопечных Марески.

В этом сезоне «Челси» выступает очень хорошо, особенно если вспоминать последние годы, когда в середине таблицы клуб задерживался. Собственно, в такой ситуации сейчас как раз находится «Ман Юнайтед» — 14-е место с 11 очками. «Челси» же идёт на пятом месте сейчас, имеет минимальный разрыв с несколькими командами выше.

Но я всё-таки не стану тут ставить на успех «Челси». «МЮ» с «Лестером» в Кубке показал расслабленный футбол, яркий, результативный. Да, сейчас соперник другого калибра. Но думаю, всё равно на своём поле манкунианцы будут особенно упорны.

Поставлю на ничью, а также на то, что забьют тут обе команды. Жду от них много голов. Такой вариант оценивается в 4.20», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».