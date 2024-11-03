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«Барселона» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Барселона» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Барселона» — «Эспаньол».

Ставка: победа «Барселоны» в два мяча за 2.90.

«Матчи «Барселоны» и «Эспаньола» всегда интересны тем, что играют два клуба из одного города. К каталонскому дерби «Барселона» подходит лидером Ла Лиги. У подопечных Ханси Флика 10 побед и одно поражение.

Испания — Примера . 12-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Эспаньол
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эспаньол» выступает в этом сезоне невзрачно — пять поражений в Ла Лиге в шести последних матчах.

У «Барсы» не смогут принять участия в матче сразу несколько игроков. Тер Штеген, Гарсия, Кристенсен и Торрес восстанавливаются после полученных травм. У «Эспаньола» маловероятен выход на поле травмированных Экспосито и Калеро.

Если учитывать форму и уровень команд, «Барселона» имеет все шансы одержать уверенную победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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