«Барселона» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Барселона» — «Эспаньол».

Ставка: победа «Барселоны» в два мяча за 2.90.

«Матчи «Барселоны» и «Эспаньола» всегда интересны тем, что играют два клуба из одного города. К каталонскому дерби «Барселона» подходит лидером Ла Лиги. У подопечных Ханси Флика 10 побед и одно поражение.

«Эспаньол» выступает в этом сезоне невзрачно — пять поражений в Ла Лиге в шести последних матчах.

У «Барсы» не смогут принять участия в матче сразу несколько игроков. Тер Штеген, Гарсия, Кристенсен и Торрес восстанавливаются после полученных травм. У «Эспаньола» маловероятен выход на поле травмированных Экспосито и Калеро.

Если учитывать форму и уровень команд, «Барселона» имеет все шансы одержать уверенную победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».