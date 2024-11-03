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«Барселона» — «Эспаньол»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

«Барселона» — «Эспаньол»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Барселона» — «Эспаньол».

Ставка: победа «Барселоны» 2:0 за 8.20.

«Барселона» и «Эспаньол» сыграют в 12-м туре чемпионата Испании. Думаю, тут рассуждать не о чем. Команда Флика без проблем наберёт три очка.

«Барселона» сейчас по праву может называться одной из сильнейших команд Европы. Об этом факте говорят два матча – 4:1 с «Баварией» в Лиге чемпионов и 4:0 с «Реалом» Мадрид в Примере. В общем-то, этого бы хватило, чтобы понять уровень каталонцев на сегодняшний день. Но если продолжать, то серия побед сине-гранатовых уже насчитывает пять матчей, за весь сезон у них только две неудачи было. А в Ла Лиге «Барса» сейчас лидирует с отрывом от второго «Реала» в шесть очков.

Испания — Примера . 12-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Эспаньол
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Эспаньола» сезон пока складывается совсем по-другому. С 10 очками команда идёт на 17-м месте, в одном очке от зоны вылета. В пяти последних турах она четыре раза проиграла и в одной встрече победила. Свои три очка коллектив набрал в игре с «Мальоркой» (2:1). Но и менее сильным соперникам «Эспаньол» в другое время проигрывал.

Я тут не вижу никаких предпосылок к успеху «Эспаньола». «Барселона» — самый сильный клуб в Испании, сейчас так точно. Конечно, это футбол. Он тем и прекрасен, что произойти может всё что угодно. Но не верю, что в этой встрече подопечные Флика позволят себе потерять очки.

Моя ставка тут – победа «Барселоны» со счётом 2:0. Коэффициент на это составляет 8.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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