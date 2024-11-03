«Наполи» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Аталанта».

Ставка: победа «Наполи» со счётом 2:1 за 8.00.

«В рамках 11-го тура итальянской Серии А пройдёт матч «Наполи» и «Аталанты». Сейчас это одни из сильнейших команд турнира. В таблице они стоят в топ-3. Так что жду от их противостояния яркого футбола.

Кажется, всё идёт к тому, что «Наполи», как и пару лет назад, в доминирующей манере завоюет чемпионство. Вот летом пришёл Конте, частично сменился состав, и всё заработало. Со старта сезона не проигрывают неаполитанцы, почти только выигрывают. Слаженно выступает коллектив. Сейчас «Наполи» уверенно лидирует в Серии А с 25 очками. Отрыв от преследователей у него постепенно увеличивается. «Интер» со второго места отстаёт от лидера на четыре очка.

А вот «Аталанта» идёт третьей в турнире сейчас. У неё в активе 19 очков. Так что сейчас, даже в случае победы, клуб не опередит неаполитанцев. Подопечные Гасперини тоже набрали ход, выступают очень прилично, произошли у них некоторые изменения в составе и тактике. За последнее время бергамаски всего пару раз не выиграли – в Серии А поделили очки с «Болоньей» (1:1), а в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Селтиком» (0:0). Но в остальных матчах недавно «Аталанта» только выигрывала, часто с разгромным счётом – 5:1 с «Дженоа» и 6:1 с «Вероной».

В общем, игра обещает быть захватывающей и интересной. Чуть больше я даже склоняюсь к тому, что это будет тактическое противостояние. С разницей в один мяч кто-то тут выиграет. И я всё-таки склоняюсь к тому, что это будет «Наполи». Клуб лидирует в Серии А, сейчас ещё и дома играет.

Ставлю на победу «Наполи» со счётом 2:1 с коэффициентом 8.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».