«Интер» — «Венеция»: ставка Эльвина Керимова на игру Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Венеция».

Ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 1.97.

«В 11-м туре Серии А сойдутся «Интер» и «Венеция». Миланцы сейчас идут на втором месте в таблице, отстают от «Наполи» на четыре очка. В последнем матче команда Индзаги обыграла «Эмполи» на его поле – 3:0. Конечно, помогло удаление у соперника в первом тайме. Фраттези отличный матч провёл, два забил, Лаутаро забил. «Интер» одержал очередную победу. Клуб не имеет права отпускать от себя ещё дальше неаполитанцев.

Миланский клуб стабилен, он недавно сыграл вничью с «Ювентусом» — 4:4. У «Интера» уже солидная беспроигрышная серия, после миланского дерби никому не проигрывал он, хотя и играл с серьёзными соперниками, в той же Лиге чемпионов с «Ман Сити», в чемпионате. В общем, «Интер» в порядке.

«Венеция», конечно, команда другого уровня. Она временами показывает привлекательный футбол, может даже создать проблемы сопернику, создавая моменты. Но здесь, в Милане, тяжело венецианцам будет. «Интер» — вторая команда Серии А по владению, по ударам, много забивает в разных режимах, в том числе со стандартов четыре забил клуб.

Со стандарта миланцы, может быть, и в этом матче забьют. Индзаги грамотно использует свой ресурс, игроков, ротацию. Всё, в общем, говорит о том, что «Интер» этот матч должен выиграть. Единственный вопрос — как? Сделает он это крупно, очень крупно или с небольшим количеством забитых мячей? Я всё-таки думаю, что огромного количества голов, наверное, не стоит ждать.

Я выберу такую ставку, как мне кажется, надёжную. Понятно, что будет много зависеть от того, как игра будет складываться с первых минут. Но я всё же возьму такую ставку комбинированную — победа «Интера» и общий тотал голов меньше 3.5 с коэффициентом 1.97. Я думаю, что эта ставка может пройти», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».