«Миннесота» — «Торонто»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Миннесота» — «Торонто».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.05.

«Миннесота» не перестаёт удивлять. Она выиграла шесть из семи последних матчей в основное время, хотя в соперниках было немало сильных клубов. «Торонто» менее стабилен. У «Мэйпл Лифс» поистине звёздный состав, но пока что их очень сильно штормит. Команда то показывает отличный хоккей и побеждает лидеров, то проигрывает аутсайдерам и много пропускает.

Звёздные хоккеисты «Торонто» — Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Джон Таварес — регулярно радуют результативностью. Тем не менее их стараний оказывается достаточно далеко не всегда. «Мэйпл Лифс» проиграли 6 из 12 матчей и расположились на третьей строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Многое зависит от настроя, с которым «Торонто» выходит на матч. Возможно, другой тренер мотивировал бы игроков «Мэйпл Лифс» лучше, чем Крэйг Берюбе. Уволенный из «Сент-Луиса» из-за неудовлетворительных результатов наставник справляется с задачами с периодическим успехом.

Система Берюбе то и дело сбоит. Команда допускает простые ошибки, и нередко после пропущенных шайб ей не хватает волевых качеств для возвращения в игру. Впрочем, списывать со счетов «Торонто» нельзя. Мэттьюс и другие звёзды «Мэйпл Лифс» могут сделать результат на индивидуальном мастерстве и характере.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 6.5 шайбы с коэффициентом 2.05. Чаще всего встречи между «Торонто» и «Миннесотой» получаются результативными. В 6 из 10 последних игр команды на двоих забрасывали семь и более шайб. Ждём, что Капризов и Мэттьюс подарят голевое шоу.