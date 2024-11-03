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«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз на матч 4 ноября

«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз на матч 4 ноября
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон».

Ставка: в игре будет оформлен дубль за 2.10.

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К предстоящей встрече «кейнс» подходят с пятиматчевой победной серией, во время которой они обыграли «Эдмонтон» (3:2 ОТ), «Калгари» (4:2), «Сиэтл» (4:1), «Ванкувер» (4:3 ОТ) и «Бостон» (8:2). Последние три из четырёх побед в том числе заслуга российского вратаря Петра Кочеткова. В одной из них он и вовсе отдал голевой пас. Круто! Пока отставание «Харрикейнз» от возглавляющего таблицу Столичного дивизиона «Вашингтона» составляет два очка. Не так уж много.

«Вашингтон» наслаждается этим сезоном. «Кэпиталз» выиграли 8 из 10 матчей. Поражения потерпели только от «Нью-Джерси» (3:5) и от «Тампа-Бэй» (0:3). К встрече с «Каролиной» подопечные Спенсера Карбери подходят с трёхматчевой победной серией. Причём «Вашингтон» сделал это ярко и результативно. Он обыграл «Рейнджерс» (5:3), «Монреаль» (6:3) и «Коламбус» (7:2). Особенно покуражились хоккеисты «Кэпиталз» в последней встрече с «Блю Джекетс».

Овечкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Капитану «Вашингтона» осталось забить 35 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки. Суммарно в трёх последних встречах Александр набрал 8 (4+4) очков. Плюс Овечкин стал первым игроком в XXI веке среди хоккеистов в возрасте 39+, которому удалось набрать три очка в двух матчах подряд.

Всё благодаря взаимодействию в его звене, которое Спенсеру Карбери удалось выработать. Овечкин классно сыгрался со Строумом и Протасом. В последних трёх встречах канадец и белорус набрали по семь очков по системе «гол+пас». О такой игре тренер «Вашингтона» и болельщики могли только мечтать.

Но бо́льшую часть матчей этого сезона «Кэпиталз» провели на домашней арене. Они выиграли шесть из семи встреч на своём льду. Этот выезд будет третьим. Однако не сомневаемся, что первое звено во главе с Овечкиным покажет мастер-класс. У «Каролины» тоже отличные показатели, да и Свечников набрал форму.

Игра обещает быть результативной, а значит, велик шанс, что один из хоккеистов оформит дубль. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.10.

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