«Динамо» — «Торпедо»: букмекеры назвали фаворита

4 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо». Начало игры — в 17:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Алексея Кудашова: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.88. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1880 рублей.

Шансы нижегородцев эксперты оценили в 3.80. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90.

Букмекеры уверены, что встреча «Динамо» Москва — «Торпедо» будет результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.70.

Заключить пари на то, что для определения победителя потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.70.