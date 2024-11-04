«Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Торпедо».

Ставка: «Динамо» победит за 1.88.

Московское «Динамо» очень плохо начало сезон, но, попривыкнув к переменам, команда начала возвращаться к привычному графику. Она выиграла 8 из 14 последних матчей в основное время, а также два раза победила и дважды проиграла в серии послематчевых буллитов.

Одна из главных причин улучшения результатов — прекрасная игра Максима Моторыгина. Он зарекомендовал себя как основного голкипера бело-голубых, выиграв конкуренцию у Хантера Миски. В последних трёх встречах 21-летний вратарь пропустил только две шайбы, совершил 86 сейвов и оформил шат-аут.

У Игоря Ларионова больше проблем. После хорошего отрезка, длившегося с конца сентября по начало октября, автозаводцы вновь угодили в чёрную полосу. Они выиграли всего лишь два из восьми последних матчей. К предстоящей встрече подопечные Ларионова подходят в совсем печальном виде, с серией из четырёх поражений в основное время. И это при том, что три из этих игр проходили в Нижнем Новгороде.

Автозаводцы зачастили с простыми ошибками и пропуском шайб в концовках третьих периодов. Эти проблемы начинают нести хронический характер. Мы привыкли, что Игорь Ларионов оригинальными способами находит выход из трудных ситуаций. Однако пока что у Профессора нет решений.

Поставить на победу московского «Динамо» в предстоящем матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Бело-голубые лучше ориентированы на результат, чем нижегородцы. Пусть у них не получается показывать зрелищной игры и есть проблемы с завершением, но это не мешает побеждать. У автозаводцев скопился целый пласт проблем, одна из которых — эмоциональный спад.