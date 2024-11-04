«Динамо» Минск — «Витязь»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

4 ноября на стадионе «Минск-Арена» в Беларуси состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Витязь». Начало игры — в 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Дмитрия Квартальнова: поставить на победу минского «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.80. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1800 рублей.

Шансы «Витязя» эксперты оценили в 4.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Минск — «Витязь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24.

Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.60.

Итоговая победа минчан идёт за 1.44, успех «Витязя» доступен за 2.85.