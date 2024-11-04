«Динамо» Минск — «Витязь»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру КХЛ «Динамо» Минск — «Витязь».

Ставка: победа «Динамо» за 1.80.

В последних четырёх матчах подопечные Дмитрия Квартальнова уступили возглавлявшему сводную таблицу КХЛ «Локомотиву» (2:3) и набравшей отменный ход «Северстали» (2:5), победили как раз «Витязь» (2:1) и «Торпедо» (5:2). С учётом уровня соперников, результаты вполне неплохие.

У «Витязя» дела идут далеко не так здорово. В последних пяти матчах обыграно только пребывающее на спаде «Торпедо» (2:1). Помимо минского «Динамо», «богатыри» уступили СКА (1:8), «Спартаку» (3:4 ОТ) и московскому «Динамо» (1:2).

Показатели были бы значительно хуже, если бы не Максим Дорожко и Дмитрий Шикин. Надёжные голкиперы регулярно радуют спасениями, но их стараний хватает отнюдь не всегда. Во встрече с минчанами Дорожко совершил целых 47 сейвов, но «Витязь» всё равно потерпел поражение.

Хоккей «богатырей» недостаточно качественный. Во многом это вина селекционного отдела, попытка которого усилить состав летом ознаменовалась провалом. Совсем не оправдал себя трансфер Николя Баптиста. Павел Десятков давал ему шансы и возможности набрать форму, но так и не увидел прогресса. С канадским форвардом было принято решение расстаться.

В последнее время «Витязь» смотрится совсем удручающе. Помимо хорошей игры голкиперов, в позитив «богатырям» занести нечего. Поставить на то, что минское «Динамо» победит в основное время, можно с коэффициентом 1.80. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так.