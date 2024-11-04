«Болонья» — «Монако»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 5 ноября, стартует программа 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье (Италия) состоится матч «Болонья» — «Монако». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на победу команд варьируются в районе 2.65-2.80, шансы соразмерны и находятся в пределах 35-37% вероятности. При этом сделать ставку на ничейный исход в букмекерских конторах предлагается с коэффициентом 3.35 (29%).

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности матча в Италии. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.92.

Если по ходу игры забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Гол в каждом тайме идёт за 1.75.