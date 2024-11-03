«МЮ» — «Челси». Фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч АПЛ

3 ноября «Манчестер Юнайтед» в рамках чемпионата Англии на «Олд Траффорд» примет «Челси». Центральный поединок 10-го тура АПЛ стартует в 19:30. Каждый клиент БЕТСИТИ может получить фрибет до 100 000 рублей от букмекера. Для этого необходимо:

1. Зарегистрироваться.

2. Пополнить счёт.

3. Сделать ставки и получить фрибет в размере 50% от депозита.

Проблемы «Манчестер Юнайтед» продолжаются. В прошлом туре манкунианцы проиграли «Вест Хэму», пропустив с пенальти на 90+2-й минуте. Главный тренер команды Эрик тен Хаг жаловался на судейство, но теперь его пути с коллективом разошлись. Тен Хаг отправлен в отставку. Изначально исполняющим обязанности был назначен Руд ван Нистелрой, а затем клуб договорился с Рубеном Аморимом. Однако сложности у «красных дьяволов» возникали и до этого поединка. Хозяева забили только восемь мячей за девять туров. Меньше только у двух команд АПЛ.

«Челси» подходит к важному поединку в хорошем настроении. В прошлом туре лондонцы сумели добиться победы над «Ньюкаслом». Наставник «аристократов» Энцо Мареска признался, что доволен игрой своей команды, но сожалеет, что каждый раз вынужден оставлять кого-то из сильных футболистов на скамейке. В последнем выездном матче чемпионата «синие» уступили «Ливерпулю», однако до этого в гостях одержали три победы подряд.

После девяти туров соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл уже четыре поединка и с 11 очками в активе расположился лишь на 14-м месте. «Челси» замыкает лидирующую пятёрку и опережает конкурента на шесть баллов. Последняя личная встреча состоялась в апреле и завершилась победой лондонцев (4:3).

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей за первую ставку!

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»