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«Динамо» — «Локомотив»: прогноз букмекеров на матч 5 ноября

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз букмекеров на матч 5 ноября
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Во вторник, 5 ноября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» Москва — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Локомотива» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10 — около 31% вероятности. На ничью можно поставить за 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что первый матч четвертьфинала Пути РПЛ в Кубке России получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58 (более 60% вероятности).

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