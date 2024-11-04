«Лацио» — «Кальяри»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Кальяри».

Ставка: «Лацио» победит всухую за 2.45.

На удивление римляне преуспевают сразу в двух турнирах. Они возглавляют таблицу общего этапа Лиги Европы, выиграв все три встречи. «Лацио» победил «Динамо» (3:0), «Ниццу» (4:1) и «Твенте» (2:0). В Серии А подопечные Марко Барони одержали четыре победы в пяти встречах. Их отставание от лидирующего «Наполи» составляет всего шесть очков, но есть игра в запасе.

У «Кальяри» дела идут, напротив, очень плохо. Команда даже не смогла забить в 6 из 10 матчей текущего сезона чемпионата Италии. Это один из худших стартов красно-синих. Последние две встречи «островитяне» проиграли «Удинезе» (0:2) и «Болонье» (0:2).

В такой великолепной форме «Лацио» должен без проблем побеждать «Кальяри» на своём поле. У римлян намного лучше дела в атаке. По сравнению с красно-синими, которые вообще не забивали последние два матча. Наш прогноз – победа римлян всухую за 2.45.