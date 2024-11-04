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«Фулхэм» — «Брентфорд»: прогноз «Чемпионата»

«Фулхэм» — «Брентфорд»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Фулхэм» — «Брентфорд».

Ставка: обе забьют за 1.57.

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Безвыигрышная серия «дачников» насчитывает три встречи. Они уступили «Ман Сити» (2:3), «Астон Вилле» (1:3) и сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1). Но тот факт, что «Фулхэм» не проиграл разгромно на выезде «горожанам», уже можно занести в положительные моменты. Поражение от «львов» получилось необычным. Подопечные Марку Силвы не реализовали пенальти, получили удаление и забили автогол. От «ирисок» пропустили в добавленное к матчу время. Просто полоса невезения.

«Брентфорд» — домашняя команда. Все очки в этом сезоне АПЛ он добывал при поддержке своих болельщиков. А на выезде проиграл все четыре встречи. «Пчёлы» уступили «Ливерпулю» (0:2), «Ман Сити» (1:2), «Тоттенхэму» (1:3) и «МЮ» (1:2). Радует только, что удавалось забивать в трёх из этих матчей.

Предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.57. Обе команды умеют забивать голы, но очень плохо действуют в обороне. Череда неудач «Фулхэма» не прекращается, а может быть, это просто отсутствие мастерства у защитников? «Брентфорд» просто плох в гостевых встречах, но забить «дачникам» ему по силам.

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