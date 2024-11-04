«Сельта» — «Хетафе»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Сельта» — «Хетафе».

Ставка: «Хетафе» забьёт за 1.67.

«Кельты» проиграли последние две встречи в Примере. Они уступили «Реалу» (1:2) и «Леганесу» (0:3). Но два поражения подряд не в новинку «Сельте». На протяжении этого сезона «небесные» зачастили с такими мини-сериями неудач. Незаменимый Яго Аспас, конечно, старается спасти положение команды, и его голы важны, но для стабильно хороших результатов этого недостаточно.

У «Хетафе» дела куда хуже. Команда победила лишь в одной встрече в этом сезоне чемпионата Испании. Обыграла она «Алавес» (2:0). После победы «городские» три раза подряд сыграли вничью с одинаковым счётом 1:1 – с «Осасуной», «Вильярреалом» и «Валенсией». Очень плохи дела с результативностью – забито лишь восемь мячей в первенстве.

Интересно, что последние пять очных матчей доминировал «Хетафе». «Городские» одержали три победы над «Сельтой», а другие встречи завершились вничью. Но каждый раз «Хетафе» забивал. Поставить на его гол в этой игре можно за 1.67. Не видим никаких препятствий для этого.