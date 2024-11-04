Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сельта» — «Хетафе»: прогноз на матч

«Сельта» — «Хетафе»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Сельта» — «Хетафе».

Ставка: «Хетафе» забьёт за 1.67.

Материалы по теме
«Динамо» — «Локомотив». И шансы сохранить, и зрителей порадовать
«Динамо» — «Локомотив». И шансы сохранить, и зрителей порадовать

«Кельты» проиграли последние две встречи в Примере. Они уступили «Реалу» (1:2) и «Леганесу» (0:3). Но два поражения подряд не в новинку «Сельте». На протяжении этого сезона «небесные» зачастили с такими мини-сериями неудач. Незаменимый Яго Аспас, конечно, старается спасти положение команды, и его голы важны, но для стабильно хороших результатов этого недостаточно.

У «Хетафе» дела куда хуже. Команда победила лишь в одной встрече в этом сезоне чемпионата Испании. Обыграла она «Алавес» (2:0). После победы «городские» три раза подряд сыграли вничью с одинаковым счётом 1:1 – с «Осасуной», «Вильярреалом» и «Валенсией». Очень плохи дела с результативностью – забито лишь восемь мячей в первенстве.

Интересно, что последние пять очных матчей доминировал «Хетафе». «Городские» одержали три победы над «Сельтой», а другие встречи завершились вничью. Но каждый раз «Хетафе» забивал. Поставить на его гол в этой игре можно за 1.67. Не видим никаких препятствий для этого.

Материалы по теме
«Динамо» Мн — «Витязь». Квартальнов и Шипачёв обжились в зоне плей-офф
«Динамо» Мн — «Витязь». Квартальнов и Шипачёв обжились в зоне плей-офф
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android