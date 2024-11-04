«Лацио» — «Кальяри»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Кальяри».

Ставка: победа «Лацио» 3:1 за 11.00.

«Лацио» и «Кальяри» сыграют в 11-м туре чемпионата Италии. В общем, не думаю, что гостям тут есть смысл на что-то рассчитывать. Хозяева поля выступают намного лучше.

«Лацио» находится в отличной форме. Набрал он ход после не лучшего старта сезона. В восьми встречах у римлян всего одно поражение — от «Ювентуса» (0:1), и то там команда Барони рано осталась на поле вдесятером. В остальных встречах коллектив только выигрывал, в последних турах Серии А он ещё и много забивал — 3:0 с «Дженоа», 5:1 с «Комо». В таблице чемпионата «Лацио» уже поднялся на пятое место — сейчас он уступает «Фиорентине» и «Аталанте» только по дополнительным параметрам.

А вот для «Кальяри» тяжело проходит сезон. Разные результаты клуб чередует. Вроде бы недавно он вышел на небольшую серию без неудач, обыграл в том числе «Парму» (3:2) и «Торино» (3:2), а также сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1). Но в последних матчах снова красно-синие только уступали, причём терпели поражения от равных соперников — 0:2 с «Удинезе» и «Болоньей». От зоны вылета «Кальяри» не может сильно оторваться — сейчас идёт на 16-м месте с девятью очками.

В общем, я тут уверен в успехе хозяев поля. Да, на неделе клубу предстоит матч с «Порту» в Лиге Европы. Но я уверен, что подопечным Барони хватит игрового ресурса, чтобы обыграть слабый «Кальяри» даже смешанным составом.

Ставлю на победу «Лацио» со счётом 3:1 с коэффициентом 11.00», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».