«Сочи» — «Спартак»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.74.

«Команды два дня назад играли очный матч там же, где проведут предстоящий. Эта игра станет уже третьей в сезоне. Команды встретились в Москве в самом начале сентября, и тогда сочинцы одержали заслуженную победу. «Спартак» долго мучился в атаке и за 24 секунды до финальной сирены забросил единственную шайбу, которая спасла команду от поражения в основное время. Но в серии буллитов точнее оказались гости (1:2 Б). А вот в последней встрече интрига с трудом додержалась до середины матча. Команда Алексея Жамнова реализовала численное преимущество на 14-й минуте встречи, а во втором периоде окончательно решила исход в свою пользу. Два гола «Спартака» уложились в 30 секунд. В третьей двадцатиминутке гости забросили ещё одну шайбу, установив окончательный счёт матча (4:0). Красно-белые провели несколько невыразительных матчей, в которых хоть периодически и побеждали, но уверенными назвать их нельзя. С разницей всего в одну шайбу были обыграны «Авангард» (6:5), «Амур» (5:4), «Адмирал» (4:3 ОТ) и «Витязь» (4:3 ОТ), а также не стоит забывать про поражения от московского «Динамо» (0:5) и СКА (2:5).

«Сочи» по-прежнему замыкает Западную конференцию, но за исключением игры со «Спартаком» команда Сергея Зубова боролась в каждом из последних матчей и проигрывала не больше чем в одну шайбу. Последний раз больший разрыв был зафиксирован месяц назад в игре с «Витязем» (2:4). После этого южане проиграли ещё одну встречу в Балашихе (2:3 ОТ), «Локомотиву» (1:2), «Салавату Юлаеву» (2:3 Б) и «Нефтехимику» (1:2), а обыграли «Куньлунь» (4:0) и ЦСКА (4:3 Б). Две победы подряд слегка поправили положение команды и позволили догнать «Куньлунь», но пока о большем мечтать не приходится.

«Спартак» после нескольких неудачных матчей опустился на третье место на Западе, и такие встречи с аутсайдерами конференции — хорошая возможность продолжить борьбу с командой Романа Ротенберга за вторую строчку. Ставка: победа «Спартака» в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».