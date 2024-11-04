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«Сочи» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 4 ноября

«Сочи» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 4 ноября
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Спартак».

Ставка: ТМ 5.5 за 2.07.

«Чем сильна команда Зубова – так это эффективной работой над ошибками. После болезненных поражений черноморцы почти всегда проводят следующие один-два матча более качественно и даже берут в них очки. Вот и после субботних 0:4 хозяева, скорее всего, повторный матч у «Спартака» выиграют. Правда, разница в счёте будет минимальна.

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04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
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Одно из самых слабых мест красно-белых – стабильность. В октябре они лишь раз выиграли два матча подряд, да и то когда после Омска приехали в гости к откровенно слабому «Амуру». Думаю, что сочинцы засушат атаку «Спартака» и зрелищных цифр на табло не будет», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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