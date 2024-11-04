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«Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.85.

«Торпедовцы пытаются вылезти из ямы: четыре поражения, два реализованных большинства за этот отрезок, восемь забито, 15 пропущено. Динамовцы, наоборот, поймали волну позитива с тремя победами в одну шайбу. Все результаты выбили через ТМ 3.5. Прослеживается ещё один тренд — во всех этих играх счёт открывали бело-голубые.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Недавняя встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей по буллитам 3:2. Кагарлицкий набрал 1+1, но не забил буллит. Место в воротах против бывшего клуба занимал Иван Бочаров. С другой стороны отличился Гусев двумя передачами, защитник Ожиганов голом и Пакетт в большинстве.

В целом, обе команды далеки от идеальной формы и не попадают в топ-5 Запада. Очные встречи завершались по-разному, последние две — с ТМ 5.5. Идём на третий ТМ 5.5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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