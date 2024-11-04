«Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 4 ноября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо».

Ставка: каждая команда забьёт больше 2.5 за 3.35.

«Одно из моих любимейших новейших противостояний: «Динамо» против «Торпедо». Это моя современная классика КХЛ. Противостояние не то что бы распиаренное, оно интересное, с каким-то своим особым почерком. И никогда нескучно.

У «Динамо» всё наладилось и всё в последнее время просто супер. У «Торпедо», наоборот, разладилось: четыре поражения подряд и 0 побед в трёх играх дома. Проблемы с голами и воображением. Или просто «не хватает мозгов». Так мне сказал главный тренер команды, когда я спросил про отсутствие Ларионова-младшего и последствиях, которые возникают после его потери. В общем, тут читается победа хозяев.

Однако существует данность, что с «Динамо» у нижегородцев нередко получаются хорошие матчи, которые идут вразрез всем фактам и не учитывают ничего. Плюс опять же праздник. «Торпедо» выйдет в специальных джерси синего цвета в честь Дня народного единства. Это редкий случай, ибо гости обычно играют в светлой форме. А тут «Динамо» пошло навстречу и согласилось сделать что-то особенное. Так что мораль должна быть. Думаю, что Игорь Ларионов попросит своих подопечных сыграть красиво и зрелищно. Сыграть вдохновенно.

И знаете, почему бы в день такого праздника и мне не выбрать что-то единое? Так вот — каждая команда забьёт больше 2.5 с коэффициентом 3.35», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».