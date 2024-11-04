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«Динамо» Москва — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

«Динамо» Москва — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Торпедо».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.60.

«Две недели назад в Нижнем Новгороде судьба матча решалась только в серии буллитов. Теперь, наверное, «Динамо» добудет победу уже в основное время. Нельзя сказать, что бело-голубые впечатлили в двух предыдущих домашних матчах: всего 1:0 против развалившегося «Амура», нервные 2:1 против «Витязя». Но «Торпедо» тоже смазало конец октября: четыре поражения подряд. Поэтому хозяева со скрипом обыграют принципиального соперника.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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П1
X
П2

Никакого града шайб в этой встрече не будет. Команды Кудашова и Ларионова к очной встрече как будто бы сговорились и разучились забивать (у нижегородцев в последней домашней серии всего четыре гола в трёх матчах). Так что четыре шайбы на двоих – максимум на этот вечер», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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