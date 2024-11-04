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«Куньлунь» — СКА: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Куньлунь» — СКА: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — СКА.

Ставка: ТБ 6.5 за 2.10.

«Куньлунь» и СКА провели между собой в этом регулярном чемпионате два матча, и оба получились результативными. В Санкт-Петербурге «драконы» праздновали успех (5:4), а вот в Мытищах армейцы забросили восемь безответных шайб. Есть все предпосылки к тому, что и третья игра станет настоящим праздником для болельщиков.

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04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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П1
X
П2

«Куньлунь» в последнем матче потерпел чувствительное поражение в Череповце от «Северстали» (2:7), да и в целом у команды Михаила Кравца шесть поражений в семи последних встречах. Именно у «Куньлуня» худшая оборона в лиге, команда пропустила уже 86 шайб в 22 матчах. Пока не спасают вратари Джереми Смит и Кайл Кейзер, хотя первый считался неплохим вратарём на уровне КХЛ много лет. Атакующие действия «Куньлуня» также далеки от идеала.

А вот СКА разыгрался, пусть и проиграл в недавнем матче «Салавату Юлаеву», а до этого и «Локомотиву». В матче с более слабым соперником у армейцев не должно быть много проблем. «Куньлунь» — и близко не чета уфимцам по организованности, дисциплине и выстроенности. Практически не сомневаюсь в том, что команда Романа Ротенберга устроит очередной праздник атакующего хоккея в Мытищах, и поэтому мой прогноз на этот матч — тотал больше 6.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

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