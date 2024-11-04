«Динамо» Мн — «Витязь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Минске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Витязь».

Ставка: «Витязь» не проиграет за 2.00.

«Минчане вернулись домой с новым лучшим бомбардиром в истории лиги в составе. В последнем матче была добыта яркая и хорошая победа над «Торпедо» в Нижнем Новгороде. На этот раз встреча пройдёт с подмосковным «Витязем», команды сыграют уже в третий раз в этом сезоне.

Предыдущие два матча завершились в пользу минского «Динамо»: 11 сентября победили на выезде 5:1, а 25 октября уже дома выиграли 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Дмитрия Квартальнова вряд ли может считать выезд успешным. Да, хоть и была победа над «Торпедо», но она была всего лишь одна. Минчане уступили «Северстали» (2:5) и «Локомотиву» (2:3). Состав у минчан хороший, но какой-то качественной серии выдать не получается. То ошибки, то травмы. Что-то всякий раз мешает «зубрам» выйти на хорошую победную поступь. Отсутствие серийных побед приводит к тому, что пока «Динамо» лишь на седьмой строчке Запада. А для того чтобы рассчитывать на что-то большее в первом раунде Кубка Гагарина, им просто необходимо забираться повыше.

У «Витязя» серия из двух поражений подряд, и оба этих поражения пришлись от московских клубов: «Спартака» и «Динамо». Первым проиграли в овертайме, вторым — в основное время. Причём было максимально обидно — ведь решающую шайбу пропустили сразу после заброшенной. В целом подопечные Павла Десяткова на отрезке в пять игр не радуют: лишь одна победа над «Торпедо» и четыре поражения. На той игре с «Торпедо» в Нижнем Новгороде я присутствовал лично, поэтому могу заверить, что матч был равненький. «Витязь» был поконкретнее и свои моменты нашёл. Нижегородцы сами не шибко сопротивлялись.

На бумаге, а точнее, на цифровых носителях в разных приложениях БК, я присматривался к разным вариантам, приближённым к ничьей в основное время. Коэффициент там приличный, около четвёрки. Но мне всё-таки кажется, что здесь можно пойти и закинуть на андердога. А чего, они уже и так два матча проиграли, плюс в целом серия неудачная, чего бы не зацепиться хотя бы за ничейку? В конце концов и со «Спартаком», и с «Динамо» всё было очень близко, а не сказать, что минчане сильнее московских клубов. Так что «Витязь» не проиграет в основное время — с коэффициентом 2.00», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».