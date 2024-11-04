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«Фулхэм» — «Брентфорд»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

«Фулхэм» — «Брентфорд»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ
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Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Брентфорд».

Ставка: «Фулхэм» не проиграет и обе забьют за 2.04.

«Это лондонское дерби не с самым звучным именованием. Тем не менее обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и выглядят прилично.

Мне кажется, что игра может получиться интересной и результативной, так как в этом плане и в том числе в зрелищности у этих команд пока всё в порядке. В последних 10 матчах «Фулхэма» удаётся забивать лондонцам, а в последних девяти встречах «Брентфорда» проходит ставка «обе забьют».

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
04 ноября 2024, понедельник. 23:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Те и другие много атакуют. Хименес, вернувшись в строй, обрёл вторую молодость, здорово пока выглядит, забив уже шесть мячей. В целом у «Фулхэма» всё в порядке по части игры с мячом. Всё так же интересно действует команда, предпочитает длинные передачи. Атаки развиваются быстро и разнообразно. В целом интересно смотреть за игрой «Фулхэма».

«Брентфорд» играет в традиционный, современный быстрый футбол, также много создаёт. Но есть регулярные проблемы с потерей мяча. Если сравнивать команду с прошлыми сезонами, то по качеству игры команда пока уступает. Тем не менее пока обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы.

Наверное, в этом матче всё же именно «Фулхэм» является небольшим фаворитом. Три матча подряд не может победить «Фулхэм», но выглядит в целом очень прилично. Да, было поражение от «Ман Сити», но минимум на три гола «Фулхэм» наиграл. Да, в матче с «Астон Виллой» не повезло.

В общем, я бы в этом матче не лез в результаты, а поставил бы на «обе забьют» и то, что «Фулхэм» не проиграет. «Дачники» должны быть ближе к победе, примерно 2:1 или 1:1 я вижу в этом матче», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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