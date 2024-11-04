«Фулхэм» — «Брентфорд»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Фулхэма» за 1.97.

«Фулхэм» и «Брентфорд» проведут игру в рамках 10-го тура АПЛ. Сейчас это две примерно равные команды. Но я чуть больше тут верю в успех хозяев поля.

В таблице соперники стоят на соседних позициях. У «Брентфорда» на одно очко больше — 13. С ними клуб идёт на 10-м месте. «Фулхэм» же располагается на 11-й позиции. Несколько клубов ниже преследуют их, имея почти столько же очков. Так что ситуация в таблице плотная, после каждого тура она может измениться.

У «Фулхэма» сейчас идёт неприятная серия без побед — из трёх матчей. За этот период клуб дважды проиграл. Впрочем, произошло это в играх с топовыми соперниками — «Астон Виллой» (1:3) и «Манчестер Сити» (2:3). С более равными соперниками «дачники» выступали лучше недавно — одолели «Ноттингем Форест» (1:0) и «Ньюкасл» (3:1), а также сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1).

У «Брентфорда» же в последнее время успехов было больше — сразу три в четырёх матчах. Правда, соперники за этот период были как раз не самыми сложными — 2:1 с «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке лиги, 4:3 с «Ипсвич Таун» и 5:3 с «Вулверхэмптоном» в АПЛ. А единственное поражение недавно у коллектива было от ослабленного «Манчестер Юнайтед» (1:2).

В общем, я бы не сильно опирался в прогнозе на их последние матчи. Соперники у них были разные, как и результаты. «Фулхэм» проиграл нескольким сильным командам, а «Брентфорд» обошёл более слабых. Но если в целом оценивать сезон, а также брать в учёт фактор домашнего поля, то я тут всё же поставлю на победу «Фулхэма». Такой вариант оценивается в 1.97», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».