«Спартак» — «Ростов»: букмекеры назвали фаворита матча

5 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится первый матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартак» — «Ростов». Начало игры — в 18:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Деяна Станковича: поставить на победу московского «Спартака» можно с коэффициентом 1.90. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1900 рублей.

Успех ростовчан оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Спартак» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол в исполнении «Ростова» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.