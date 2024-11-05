«Спартак» — «Ростов»: назван самый вероятный счёт матча

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

5 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится первый матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартак» — «Ростов». Начало игры — в 18:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Деяна Станковича: поставить на победу московского «Спартака» можно с коэффициентом 1.90. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1900 рублей.

Успех ростовчан оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол в исполнении «Ростова» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (7.20). Победа «Спартака» 1:0 идёт за 7.50, на точный счёт 2:0 в пользу красно-белых дают 8.00.

Если «Спартак» выиграет со счётом 2:1, зайдёт коэффициент 8.10.