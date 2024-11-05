«Спартак» — «Ростов»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Спартак» — «Ростов».

Ставка: «Спартак» победит за 1.90.

В последних четырёх встречах в чемпионате России «Спартак» разгромил как раз «Ростов» (3:0), уступил «Краснодару» (0:3), а затем победил «Пари НН» (2:0) и в эмоциональном дерби обыграл ЦСКА (2:0). «Народная команда» поднялась на пятую строчку.

В дерби подопечные Деяна Станковича потратили много сил. Причём как на демонстрацию качественного футбола, так и на участие в стычках. Нарушений правил и конфликтов было много. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал 10 карточек, три из которых – красные.

У подопечных Валерия Карпина затяжная чёрная полоса. Их безвыигрышная серия в РПЛ насчитывает семь матчей. В последних трёх встречах в первенстве жёлто-синие сыграли вничью с «Пари НН» (1:1), уступили «Ахмату» (2:3) и не без везения отобрали очки у московского «Динамо» (1:1).

Один только переход на игру вторым номером от обороны всё равно не решает большей части проблем жёлто-синих. Ненадёжные голкиперы, постоянные ошибки, нехватка креативных полузащитников — всё это переходом на упрощённую тактику не решить.

Поставить на победу «Спартака» в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Скорее всего, игра будет проходить примерно по тому же сценарию, что последняя очная встреча, которую «народная команда» выиграла с разгромным счётом.