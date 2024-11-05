Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Милан»: эксперты оценили шансы в матче Лиги чемпионов

«Реал» — «Милан»: эксперты оценили шансы в матче Лиги чемпионов
Комментарии

5 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Милан». Начало игры — в 23:00 мск.

Материалы по теме
«Динамо» — «Локомотив». И шансы сохранить, и зрителей порадовать
«Динамо» — «Локомотив». И шансы сохранить, и зрителей порадовать

Букмекеры считают фаворитом испанский клуб: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.67. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1670 рублей.

Успех миланцев оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60.

Гол в исполнении «Реала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Если забьют футболисты «Милана», сыграет коэффициент 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Материалы по теме
«Реал» — «Милан». Винисиус, Беллингем и Родриго сплотятся
«Реал» — «Милан». Винисиус, Беллингем и Родриго сплотятся
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android