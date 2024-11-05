«Реал» Мадрид — «Милан»: букмекеры предсказали счёт матча Лиги чемпионов

5 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Милан». Начало игры — в 23:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом испанский клуб: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.67. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1670 рублей.

Успех миланцев оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Наиболее вероятный исход — 2:0 в пользу мадридцев (8.10). Победа «Реала» со счётом 2:1 идёт за 8.20, а на ничью 1:1 выставлен коэффициент 8.40.

Если «Реал» одержит победу со счётом 1:0, зайдёт коэффициент 9.50.