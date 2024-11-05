«Реал» Мадрид — «Милан»: прогноз на матч 5 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Реал» — «Милан».

Ставка: «Реал» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.07.

«Реал» окутала пелена негатива. Коллизия с «Золотым мячом», история с обвинением Килиана Мбаппе, жуткая травма Даниэля Карвахаля и разгромное поражение в «эль класико» расстраивают болельщиков «галактикос». Цель Карло Анчелотти — отвлечь болельщиков от плохих новостей.

Времени для проведения работы над ошибками после поражения в «эль класико» тренеру предоставлено достаточно. Встреча 12-го тура Примеры с «Валенсией» перенесена. У итальянского специалиста было больше недели на подготовку. У «Милана» времени на подготовку к грядущему матчу было значительно меньше. А может быть, оно и не требуется? «Россонери» привыкают к требованиям и тактике Паулу Фонсеки. Чем больше игровой практики, тем скорее португальский специалист освоится и отладит механизмы.

Пока что успехи у Фонсеки, мягко говоря, не очень. «Дьяволы» выиграли только 5 из 10 матчей в чемпионате Италии. В Лиге чемпионов они уступили «Ливерпулю» (1:3) и «Байеру» (0:1), после чего победили «Брюгге» (3:1). По информации СМИ, руководство «Милана» задумывается над отставкой португальца.

Якобы Фонсеке было выделено три матча на исправление. Один из них уже позади. Миланцы победили «Монцу» (1:0). У «Милана» очень плохое завершение. Много моментов упускает Альваро Мората. В составе «россонери» испанский нападающий принял участие в 11 встречах, в которых забил только два мяча и отдал один голевой пас.

Итого у нас две испытывающих серьёзные трудности команды. Только есть несколько нюансов. Во-первых, матч состоится на «Сантьяго Бернабеу», а поддержка болельщиков оказывает сильное влияние на «сливочных». Во-вторых, Лига чемпионов — это территория мадридцев.

«Галактикос» всегда выступают в турнире с особым рвением. И чем хуже у них идут дела, тем больше вероятность показательного выступления. Раненый зверь вдвойне опасен. Поставить на победу «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06.