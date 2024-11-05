«Ливерпуль» — «Байер»: букмекеры назвали фаворита матча

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Во вторник, 5 ноября, стартует программа 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) состоится матч «Ливерпуль» — «Байер». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 58% вероятности.

Победа «Байера» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90 (около 20%). Ничейный исход идёт за 4.30 — это около 22% вероятности.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности в предстоящем матче 4-го тура Лиги чемпионов в Англии. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56 (почти 65% вероятности).