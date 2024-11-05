«Спортинг» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Спортинг» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.80.

Для «Спортинга» сезон складывается отлично, но всё может измениться из-за внезапного перехода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Амориму дали доработать в «Спортинге» до ближайшей международной паузы. Во встрече последнего тура чемпионата Португалии клуб из Лиссабона внешне непринуждённо разгромил «Эштрелу» (5:1).

«Горожане» на днях уступили «Борнмуту» (1:2). Прервалась их рекордная серия без поражений в чемпионате Англии, которая насчитывала 32 встречи. 27 из них подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли. Сразу после поражения испанский специалист отметил, что нужно думать о встрече в Португалии.

Профессионализм Хосепа Гвардиолы не перестаёт восхищать. Тренеру портит жизнь большое количество травм, но он не собирается искать оправдания. Испанец отметил, что у него в подспорье невероятная группа игроков с сильным характером. Он подчеркнул, что эта неделя очень важна.

Гвардиола может положиться на Эрлинга Холанда. В последнее время результативность норвежского нападающего в чемпионате Англии заметно снизилась, но на Лигу чемпионов у него всегда особый настрой. Оформив дубль в матче 3-го тура общего этапа турнира со «Спартой» (5:0), он переписал несколько рекордов.

Холанд забил целых 44 мяча в 42 матчах в Лиге чемпионов. Защитникам «Спортинга» будет сложно сдержать мощного нападающего, обладающего прекрасным завершением. Заключить пари на то, что «Манчестер Сити» победит «Спортинг», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Хосеп Гвардиола хорошо подготовится к грядущей игре. И не только потому, что нужно исправляться за поражение от «Борнмута». В скором будущем ему предстоит встретиться с Рубеном Аморимом в чемпионате Англии. Испанцу необходимо как можно лучше изучить сильные и слабые стороны в тактике соперника.