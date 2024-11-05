«Болонья» — «Монако»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Болонья» — «Монако».

Ставка: «Монако» победит с форой (0) за 1.88.

«Болонья», как и ожидалось, сильно просела в новом сезоне. И совсем не факт, что причиной стал именно уход Тьяго Мотты в «Ювентус». Как мы знаем, есть масса примеров, когда клуб проводит безупречный для своего уровня год, добивается больших высот, а в следующем сезоне возвращается в касту середняков. Привет испанской «Жироне»!

Вот и «Болонье» было суждено вернуться восвояси. Во-первых, в итальянской Серии А команда далека даже от топ-6. Во-вторых, за три тура общего этапа Лиги чемпионов она набрала лишь одно очко из девяти возможных, ни разу не забив. Вот так, да.

Понятно, что даже на своём поле на многое в предстоящем матче рассчитывать будет сложно. Ведь «Монако», где выступает Александр Головин, весьма хорош. В прошлом сезоне клуб из одноимённого королевства заслуженно финишировал на втором месте французской Лиги 1, а теперь держит марку.

После 10 туров у монегасков в активе 20 очков и стойкое место в топ-3. Правда, могло быть куда лучше. Картину испортила последняя домашняя игра со скромным «Анже», которая не позволила исправиться за поражение от «Ниццы» до того. Хозяева пропустили в середине первого тайма, в итоге значительно больше владели мячом, но не сумели даже сравнять счёт. Головин провёл на поле все 90 минут.

Вообще, российский полузащитник в этом сезоне не радует результативными действиями. Однако многие, в том числе и во Франции, отмечают его вклад в результаты команды. А результаты пока очень приличные. Помимо места в тройке лучших чемпионата Франции, красно-белые идут всего в двух очках от лидеров Лиги чемпионов. Солидно!

С такой формой «Монако» вполне по силам увезти все возможные очки из Болоньи. Хотя в качестве ставки можно взять и вариант с подстраховкой — победу гостей с форой (0). В случае ничейного исхода произойдёт возврат. Впрочем, с учётом невыразительной игры хозяев в атаке им будет тяжело наиграть даже на этот самый ничейный исход.