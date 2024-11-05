«Ливерпуль» — «Байер»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Ливерпуль» — «Байер».

Ставка: «Ливерпуль» победит за 1.70.

«Ливерпуль» логично считается фаворитом. Во-первых, английский клуб находится в очень бодром состоянии. В чемпионате Англии успевает конкурировать с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» за золотые медали, а недавно смешанным составом продвинулся по сетке Кубка английской лиги.

Во-вторых, мерсисайдцы демонстрируют весьма солидный футбол как в атаке, так и в обороне. По два мяча в ворота крепких лондонских «Арсенала» (2:2) и «Челси» (2:1), а также три мяча в ворота боевитого «Брайтона» (3:2) тому подтверждение. Вместе с тем забивать получается ровно столько, сколько необходимо для достижения результата.

Кроме того, подопечные Арне Слота уже показали себя с лучшей стороны в противостояниях с соперниками уровня «Байера». А именно обыграли итальянский «Милан» (3:1) и немецкий «РБ Лейпциг» (1:0) в 1-м и 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов соответственно. Во 2-м туре же досталось итальянской «Болонье» — 2:0. Столь крутая серия есть только у «Астон Виллы». Не забывайте также, что «Ливерпуль» будет играть на «Энфилде», где стабильно силён.

Леверкузенский «Байер» в руках талантливого Хаби Алонсо определённо можно считать крепким оппонентом. Конечно, от прошлогодней версии сегодняшний клуб отличается. Как минимум возросшим количеством ничейных результатов и уменьшенным количеством побед.

«Фармацевты» остаются верны себе, что касается атакующих действий. Свежая нулевая ничья со «Штутгартом» стала первым случаем в этом сезоне, когда пришлось покинуть поле без забитого мяча. Хотя шансы были. Они давили с первых минут и наиграли в итоге на серьёзное преимущество по основным статистическим показателям.

Совсем не исключено, что подопечные Хаби Алонсо забьют на «Энфилде». И всё же, если сравнивать предстоящих соперников, козыри «Ливерпуля» весомее. В качестве ставки логично было бы взять победу хозяев. Альтернативный вариант — «обе забьют» и принимающая сторона не проиграет. Что-то вроде 2:1 в пользу англичан здесь можно увидеть.