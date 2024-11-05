«Боруссия» — «Штурм»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Штурм».

Ставка: «Боруссия» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.00.

Ситуация в дортмундской «Боруссии» сложная, но не критическая. Сразу после поражения в Лиге чемпионов от «Реала» (2:5) чёрно-жёлтые уступили в Бундеслиге «Аугсбургу» (1:2) и вылетели из Кубка Германии, проиграв «Вольфсбургу» — 0:0 (0:1 д. вр.).

Победа в последней встрече с «Лейпцигом» (2:1) позволяет немного закрыть глаза на неудачи. Всё-таки в чемпионате Германии «Боруссия» входит в топ-5. Но отставание от «Баварии» составляет семь очков.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, дошло до того, что вратарь дортмундцев Грегор Кобель может покинуть команду, высказав недовольство положением дел в клубе. Одной из главных причин неудачных выступлений команды является переполненный лазарет. У Нури Шахина просто нет возможности проводить ротацию. Скамейка заметно поредела.

«Штурм» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Австрии с 26 очками. Но он опережает ближайшего преследователя только на три очка. В первенстве команда забивает больше всех. На её счету в 12 встречах 27 голов. Мика Биерет и Отар Китеишвили являются главной силой и надеждой тренера Кристиана Ильцера.

Лига чемпионов не по силам «Штурму». Ему бы впору выступать в Лиге Европы, но новый формат ко всем беспощаден. Все три матча в еврокубках подопечные Ильцера проиграли. Они уступили «Бресту» (1:2), «Брюгге» (0:1) и «Спортингу» (0:2). Никаких улучшений не предвидится.

Для дортмундцев это отличный шанс реабилитироваться в глазах болельщиков. Нури Шахину придётся справляться с задачей без многих лидеров. Но обыграть «Лейпциг» же получилось, а он выглядит куда опаснее «Штурма». Да и дома чёрно-жёлтые одержали шесть побед подряд во всех турнирах. Поставить на их победу и тотал больше 3.5 мяча можно за 2.00.