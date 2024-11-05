«Лилль» — «Ювентус»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лилль» — «Ювентус».

Ставка: «Лилль» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 2.30.

Бруно Женезио не перестаёт удивлять. Беспроигрышная серия «догов» насчитывает восемь матчей во всех турнирах. В том числе они сенсационно победили «Реал» (1:0) и «Атлетико» (3:1). Таким образом, «доги» набрали шесть очков в трёх встречах общего этапа Лиги чемпионов. Уступили они только «Спортингу», но на тот момент ещё не были в такой шикарной форме.

«Ювентус» тоже набрал шесть очков в трёх встречах общего этапа Лиги чемпионов. Поэтому предстоящая игра выглядит ещё более принципиальной. Подопечные Тьяго Мотты победили ПСВ (3:1) и «Лейпциг» (3:2), но проиграли «Штутгарту» (0:1). Со «швабами» туринцы выглядели очень неуверенно. Они нанесли всего один удар в створ, а соперник – 10.

Это поражение сильно повлияло на подопечных Тьяго Мотты. После него они два раза подряд сыграли вничью в Серии А – в матчах с «Интером» (4:4) и «Пармой» (2:2). Если за результат встречи с миланцами не должно быть стыдно, то с жёлто-синими так играть было нельзя.

На днях «Ювентус» победил «Удинезе» (2:0). Сильно ругать команду Тьяго Мотты тоже не следует. Всё-таки она не уступала в этом сезоне Серии А. Вот только смущает большое количество ничейных результатов – 6 в 11 матчах.

«Лилль» наводит ужас на титулованные клубы. Он показывает невероятные результаты, но все продолжают не верить в магию Бруно Женезио. «Реал» и «Атлетико» уже прочувствовали ошибку на себе. Тьяго Мотта, конечно, никогда не допустит расслабленности своих подопечных, но у туринцев определённо есть проблемы. Особенно ощущаются они в последних матчах.

Прогнозируем, что «Лилль» не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча, за 2.30. Возможно, встреча завершится вничью, но вряд ли с нулями на табло. Всё-таки «Ювентус» много забивал в последних матчах, но и достаточно пропускал. А «доги» в этом сезоне вскрывали и не такую оборону.