«Спартак» — «Ростов»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Спартак» выйдет во вторник на первый матч 1/4 финала Кубка России против «Ростова» после принципиальной субботней победы над ЦСКА (2:0).

Ростовчане накануне не уступили в Москве динамовцам (1:1) и имеют на один день отдыха больше.

Ничья в столице стала для южан уже восьмым матчем без побед — аж с середины сентября, когда как раз в Кубке дома был обыгран «Оренбург».

На групповом этапе Кубка красно-белые выиграли пять матчей из шести, кстати, дважды одолев столичное «Динамо», и уверенно вышли в плей-офф с первого места.

«Ростов» в своей группе финишировал вторым — вслед за «Локомотивом». Отметим, что железнодорожникам он проиграл в гостях (0:1), а дома после 2:2 в основное время был менее точен в серии пенальти.

Команды в этом сезоне уже сыграли друг с другом в текущем чемпионате. Тогда «Спартак» на своём поле разгромил соперника — 3:0, забив все мячи ещё в первом тайме. А в предыдущем красно-белые совсем крупно победили в гостях — 5:1, до того выиграв дома — 2:1. Отметим, что в этих двух матчах проигравший не ушёл с поля без гола и вполне мог забить больше.

На этой стадии розыгрыша клубы вряд ли уже станут использовать серьёзную ротацию. Если только она не будет продиктована травмами и физической формой отдельных футболистов. Попутно заметим, что в следующем туре чемпионата на этой же неделе оба клуба ждут домашние матчи: «Ростов» сыграет с «Химками», а «Спартак» — с «Акроном».

Можно предвидеть относительную раскованность в игре, ведь обе команды ждёт ответная кубковая встреча в конце месяца. То есть риск не так велик, как в матче на прямое выбывание.

К тому же команда Карпина даже при чужом зрителе в принципе не склонна играть исключительно на сохранение своих ворот сухими. По-прежнему опасен (как для соперника, так и для самих себя) рискованный прессинг ростовчан», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».