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«Спартак» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России 5 ноября

«Спартак» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России 5 ноября
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 8.20.

«Спартак» и «Ростов» встретятся в первом четвертьфинале Кубка России. Не успели закончиться матчи в групповом раунде, уже стартует плей-офф. У красно-белых была тяжёлая эмоциональная игра на выходных. Но я всё равно их тут считаю фаворитами.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, непростая игра была с ЦСКА у команды Станковича. Но такой она была в эмоциональном аспекте, дошло до драки у игроков, были удаления. С точки зрения футбола «Спартак» всё же был сильнее и явно заслужил три очка. Контролировал игру коллектив, увереннее себя чувствовал. Армейцы же пытались играть агрессивно, что им не помогало, «Спартак» всё видел.

Эта победа стала четвертой для клуба в пяти последних матчах. Только с «Краснодаром» он провалил игру — 0:3. В том числе не так давно обыграли красно-белые «Ростов» без особых проблем — 3:0. В таблице РПЛ чуть улучшила своё положение команда, пусть и до лидеров пока далеко — пятая строчка.

У «Ростова» всё намного хуже пока складывается. Совсем не идёт игра у команды, в РПЛ она давно не выигрывала, часто уступала. Сейчас с 14 очками подопечные Карпина пока идут не так уж низко — на девятом месте. Но, возможно, скоро они с такой игрой опустятся ближе к зоне вылета.

Можно сказать, что в группе Кубка повезло «Ростову» с соперниками — помимо «Локомотива», явного фаворита, были ещё «Химки» и «Оренбург». Команда Карпина даже заранее себе гарантировала выход в плей-офф. А вот «Спартак» в тяжёлом квартете смог финишировать первым — были ещё махачкалинское и московское «Динамо».

В целом тут, конечно, побеждать обязан «Спартак». Его уровень выше, «Ростов» ещё и сам идёт на серии неудач. Но это только первый четвертьфинал. После сложного московского дерби команда Станковича может сыграть смешанным составом. Так что однозначно тут говорить об исходе тяжело.

Но я всё-таки поставлю на точный счёт 2:1 — котировка 8.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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