«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: «Динамо» не проиграет и обе забьют за 2.02.

«Московское дерби – афиша-украшение 1/4 плей-офф Пути РПЛ Кубка России! Если на групповом этапе команды без зазрения совести могли позволить себе откровенную ротацию, то на финальной стадии турнира мы смело можем ожидать максимально боеспособные составы.

В матче «Динамо» – «Локомотив» непросто выявить фаворита – обе команды достойно проводят сезон, очень много забивают (в РПЛ больше голов только у «Зенита» и «Краснодара») и вообще заставляют говорить о себе.

«Локомотив» блестяще провёл групповой этап Кубка России – шесть побед в шести турах. В РПЛ тоже порядок: после, казалось бы, небольшого спада в октябре команда Михаила Галактионова отобрала очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге, а затем вырвала победу в компенсированное время в тяжелейшем матче против «Рубина», где железнодорожники были вынуждены сыграть без своих лидеров центра поля – Алексея Батракова и Дмитрия Баринова. У этой команды есть характер!

Против «Динамо» Батраков и Баринов, которые отбывали дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек, уже вернутся – и это делает «Локомотив» ещё более опасным. Но «Динамо» играет дома – и он в отличной форме. Команда Марцела Лички не справилась с прессингом «Ростова» в последнем туре – о чём тренер честно сказал на пресс-конференции. Но до ничьей с ростовчанами динамовцы выиграли три матча, забив 14 мячей!

Думаю, в московском дерби мы увидим голы от обеих команд, а «Динамо» не проиграет», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».