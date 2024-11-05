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«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: «Динамо» не проиграет и обе забьют за 2.02.

«Московское дерби – афиша-украшение 1/4 плей-офф Пути РПЛ Кубка России! Если на групповом этапе команды без зазрения совести могли позволить себе откровенную ротацию, то на финальной стадии турнира мы смело можем ожидать максимально боеспособные составы.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче «Динамо» – «Локомотив» непросто выявить фаворита – обе команды достойно проводят сезон, очень много забивают (в РПЛ больше голов только у «Зенита» и «Краснодара») и вообще заставляют говорить о себе.

«Локомотив» блестяще провёл групповой этап Кубка России – шесть побед в шести турах. В РПЛ тоже порядок: после, казалось бы, небольшого спада в октябре команда Михаила Галактионова отобрала очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге, а затем вырвала победу в компенсированное время в тяжелейшем матче против «Рубина», где железнодорожники были вынуждены сыграть без своих лидеров центра поля – Алексея Батракова и Дмитрия Баринова. У этой команды есть характер!

Против «Динамо» Батраков и Баринов, которые отбывали дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек, уже вернутся – и это делает «Локомотив» ещё более опасным. Но «Динамо» играет дома – и он в отличной форме. Команда Марцела Лички не справилась с прессингом «Ростова» в последнем туре – о чём тренер честно сказал на пресс-конференции. Но до ничьей с ростовчанами динамовцы выиграли три матча, забив 14 мячей!

Думаю, в московском дерби мы увидим голы от обеих команд, а «Динамо» не проиграет», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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