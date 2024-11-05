«Динамо» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на встречу Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: побед «Локомотива» за 2.85.

«Первый матч 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России – «Динамо» против «Локомотива». Тяжёлые матчи они проводили в последнее время. Так на первый взгляд не могу тут назвать фаворита.

«Динамо» обидно потеряло очки в прошлом туре РПЛ. Играли с не самым сильными соперником – «Ростовом», который зачастил с неудачами в последнее время. Но всего один гол подопечные Лички смогли забить, пусть и создали намного больше соперника. Итог – 1:1. Хотя до этого у бело-голубых шла небольшая серия из побед над противниками с разгромным счётом – 4:0 с «Рубином», 6:3 с «Крыльями Советов» и 4:3 – с «Химками».

«Локомотив» же таких разгромных встреч давно не проводил. Но у него было другое достижение недавно – отобрал очки у «Зенита», сыграв с ним вничью, выдав хороший матч (1:1). Правда, до этого подопечные Галактионова неожиданно потеряли очки в игре с «Химками» (0:2). На выходных же команда встречалась с «Рубином». В целом равная у них была встреча, все шло к нулевой ничьей, но «Локо» успел забить на последних минутах.

В группах Кубка России у соперников были разные ситуации. «Локомотив» в своём квартете особых проблем не испытал, заранее обеспечил себе выход в плей-офф. Из сильных соперников у него был только «Ростов». У «Динамо» же более нервная ситуация была, группа была сложнее. Всего на три очка на финише оно опередило махачкалинское «Динамо», а лидерство проиграло «Спартаку».

Явного фаворита я тут не вижу. Это только первый четвертьфинал. Плюс команды явно не намерены тратить весь игровой ресурс, учитывая ситуацию в РПЛ – они имеют отставание от лидеров, пусть и у «Динамо» ситуация хуже.

В таких условиях всё-таки выберу ставку на победу «Локомотива» — коэффициент 2.85. Его игра мне больше нравится», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».